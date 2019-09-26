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26.09.19 17:15

НАЗК викликає Маркарову для дачі пояснень про можливі недостовірні дані в е-декларації

Національне агентство із запобігання корупції запрошує міністра фінансів Оксану Маркарову для дачі пояснень з приводу можливого декларування недостовірних відомостей і, в разі наявності підстав, складання протоколу про адміністративне правопорушення.

НАЗК викликає Маркарову для дачі пояснень про можливі недостовірні дані в е-декларації

Як сказано в повідомленні на сайті НАЗК, у відомстві очікують Маркарову з 10.00 до 12.00 3 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, для дачі пояснень за ознаками подання свідомо недостовірних відомостей у декларації викликають і народного депутата Верховної Ради VIII скликання Юрія Солов'я - з 10.00 до 12.00 9 жовтня.

Зазначається, що агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення частини четвертої статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надання свідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Вчинення згаданого правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 1 тисячі до 2,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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У НАЗК додають, що неявка особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства про адміністративні правопорушення.

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