Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов

Про це у своєму блозі пише головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Стрімку кар’єру в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони здійснив Олексій Пашков. Олексій - кадровий військовий розвідник, 18 років прослужив у військово-технічному управлінні 3-го департаменту Головного управління розвідки Міноборони (департамент стратегічної розвідки). Олексій, незважаючи на вислугу і сумлінну службу, обіймав одну з низових посад в ГУР МО. Такі структури як 3-й департамент, є куди більш спокійною і стабільною роботою, ніж оперативна розвідка і диверсії. Незабаром після перемоги президента Зеленського, кар'єра Пашкова пішла вгору. На цей момент Олексій Пашков обіймає штатну посаду начальника аналітичного управління - тимчасового виконувача обов'язків начальника Департаменту стратегічної розвідки ГУР МО", - повідомив журналіст.

"З липня 2019-го Пашков перестрибнув відразу 10 службових посад, щоб зайняти крісло т.в.о. начальника департаменту. Це було б логічно, якби Олексій Пашков проводив небезпечні операції в тилу ворога, і в нагороду за бойові заслуги отримав кар'єрний зліт. Немає проблем, є фронт, є завдання за лінією фронту, можливостей відзначитися для ініціативного і досвідченого офіцера під час війни більш ніж достатньо. Але посада Пашкова далека від ведення бойових дій, диверсій і добування секретів Кремля. Нічого видатного порівняно з колегами цей офіцер не зробив. Зрозуміло, 300 інших офіцерів стратегічної розвідки поставилися до такого стрибка негативно", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

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"Чим це, по суті, відрізняється від призначення Порошенком свого особистого охоронця Федорова заступником голови ГУР МО і присвоєння йому генерал-лейтенантського звання? Така само дискредитація військової служби та кар'єри, такі самі особисті зв'язки, замість професійних питань. Зараз відповідальність за цю ситуацію повністю лежить на начальникові Головного управління розвідки Василеві Бурбі, який призначив Пашкова на високий пост, на міністрі оборони Андрієві Загороднюку, який підписує кожні два місяці наказ на продовження тимчасового виконувача обов'язки, і на президенті Володимирові Зеленському, який візує призначення на посаду глави департаменту в ГУР. Не можна дискредитувати військове звання і проходження кар'єри. Стрибки в кар'єрі мають бути мотивовані винятковими і очевидними заслугами в колективі, а не особистими знайомствами. Якщо Пашков збереже свою посаду, всі його керівники кинуть тінь на військову розвідку і військову службу. Затверджувати Пашкова на посаді директора департаменту в таких умовах неприпустимо", - резюмував Бутусов.