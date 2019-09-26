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26.09.19 17:41

Гендиректором підприємства "Бурштин України" може стати колишній київський міліціонер Даниленко

Генеральним директором державного підприємства "Бурштин України" може стати колишній співробітник МВС Ігор Даниленко. Зараз він обіймає посаду виконувача обов'язків гендиректора підприємства.

Гендиректором підприємства "Бурштин України" може стати колишній київський міліціонер Даниленко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це стало відомо з поданої ним 2 вересня декларації кандидата на посаду.

Зазначається, що з 25 липня Даниленко виконує обов'язки гендиректора "Бурштину України", засновником якого є Державна служба геології та надр.

Даниленко задекларував квартиру в Києві площею 42 кв м та автомобіль Volkswagen CC 2012 року випуску. З доходів в минулому році він вказав 6 тис. соцдопомоги від держави як учаснику АТО та 60 тис. грн в подарунок від батька Віталія Даниленка. Жодних грошей як зарплати або доходу від підприємницької діяльності за 2018 рік Даниленко не зареєстрував.

В березні цього року він подав декларацію на посаду оперуповноваженого Святошинського управління поліції Києва, але вже в травні подав декларацію на звільнення і через два місяці був призначений в "Бурштин Україна".

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Людина з таким ПІБ до осені 2018 року була співвласником та директором ТОВ "Пачука", що займається нерухомістю. А ще раніше засновником харківського ТОВ "Будівництво і монтаж-сервіс".

Також в 2000-х роках Даниленко працював в Управлінні МВС в Шевченківському районі Києва.

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