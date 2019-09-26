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26.09.19 17:50

Антикорупційний суд почав розгляд справи за обвинуваченням ексчиновників "Укрзалізниці", які завдали збитків на 27 млн ​​грн

25 вересня у Вищому антикорупційному суді за участю прокурорів САП відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишніх в.о. начальника і начальника одного з відділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" у зловживаннях, які завдали майже 27 млн гривень збитків.

Антикорупційний суд почав розгляд справи за обвинуваченням ексчиновників "Укрзалізниці", які завдали збитків на 27 млн ​​грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На підготовчому засіданні колегія суддів ВАКС розглянула і задовольнила клопотання сторони захисту про перенесення розгляду в справі. Наступні засідання заплановано на 15 і 29 жовтня 2019 року.

У САП нагадали, що в рамках досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2015 року виконувач обов’язків начальника філії "ЦУП", вступивши у змову з начальником шпального відділу, без проведення відповідних тендерних процедур уклав з ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал" фінансово-господарські правочини в інтересах ряду приватних товариств.

У подальшому на виконання цих правочинів було витрачено грошові кошти ПАТ "Укрзалізниця" у сумі 152 млн грн, з яких майже 27 млн грн безповоротно вибуло з активів ПАТ "Укрзалізниця", оскільки їх предметом була закупівля метизної продукції за цінами, які більш ніж на 30% вищі від ринкових.

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Дії посадовців інкриміновані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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