Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від місцевого жителя, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці. Незважаючи на те, що наявність цієї мережі не була відображена в земельній документації на ділянку і жодних попереджувальних знаків газівниками встановлено не було, головний інженер оцінив питання в 12 тис. гривень до власної кишені. Для залякування зловмисник на кілька днів протиправно відключив від газопостачання всю вулицю і погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі мінімум на 40 тис. гривень.

Правоохоронці затримали чиновника на робочому місці під час одержання усієї суми хабара.

Читайте також: Дільничного офіцера поліції затримали в Києві під час вимагання 60 тисяч хабара

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Також читайте: Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис. ФОТО