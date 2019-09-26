Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.09.19 23:59

Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Головного інженера Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз", який вимагав хабар від місцевого жителя і незаконно відключив від газопостачання вулицю в місті, викрила СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від місцевого жителя, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці. Незважаючи на те, що наявність цієї мережі не була відображена в земельній документації на ділянку і жодних попереджувальних знаків газівниками встановлено не було, головний інженер оцінив питання в 12 тис. гривень до власної кишені. Для залякування зловмисник на кілька днів протиправно відключив від газопостачання всю вулицю і погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі мінімум на 40 тис. гривень.

Правоохоронці затримали чиновника на робочому місці під час одержання усієї суми хабара.

Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ 02

Читайте також: Дільничного офіцера поліції затримали в Києві під час вимагання 60 тисяч хабара

Чиновник Житомиргазу, вимагаючи 12 тис. грн хабара, відключив від газопостачання вулицю районного центру, - СБУ 03

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Також читайте: Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100