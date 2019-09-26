Пенс планував візит на інавгурацію Зеленського, але скасував його через Трампа, - звіт співробітника спецслужб США

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті інформатора американських спецслужб.

"Я дізнався від американських чиновників, що приблизно 14 травня президент проінструктував віцепрезидента Пенса скасувати запланований візит в Україну на інавгурацію Зеленського 20 травня. Замість нього делегацію очолив секретар з енергетики Рік Перрі", - повідомив співробітник спецслужб.

За його словами, чиновники повідомили йому, що Трамп нібито не хоче зустрічатися із Зеленським доти, доки він не побачить, як той "вирішить діяти", ставши президентом.

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Нагадаємо, 15 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського можливо приїде віцепрезидент США Майк Пенс.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.