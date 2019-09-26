Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.09.19 18:45

Працівники ФСБ схопили українця на адмінмежі з окупованим Кримом

Співробітники російського прикордонного управління ФСБ повідомляють про затримання громадянина України. Вони стверджують, що українець "спробував в'їхати за чужим паспортом" на окупований півострів.

Працівники ФСБ схопили українця на адмінмежі з окупованим Кримом

Чоловіка затримали на кримському пункті пропуску "Джанкой", підконтрольному окупаційним службам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У розмові з прикордонниками 25-річний житель Мелітополя зізнався, що прямував до Росії на заробітки за позиченим у друга паспортом, оскільки свій загубив. Молодик планував повернути документ справжньому власнику після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом", - повідомили в відомстві окупантів.

В управлінні ФСБ порушили проти чоловіка кримінальну справу, йому "обрано запобіжний захід" у вигляді взяття під варту.

Читайте також: ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Ім'я та прізвище заарештованого не повідомляються.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінмежі з окупованим Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100