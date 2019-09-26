Президент Зеленський назвав мир пріоритетом, це дало новий імпульс переговорам стосовно Донбасу, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи в загальних дебатах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Люди в Україні хочуть миру, президент Зеленський чітко це заявив і назвав це пріоритетом. Це створило новий імпульс. Ми хочемо використати цей імпульс", - заявив Маас.

Як приклад позитивних зрушень він навів відбудову мосту у Станиці Луганській. Маас вважає це не лише прикладом розведення, якого вимагає мінський процес, але й величезним кроком для людей, які щодня користуються цим мостом.

Також Маас додав, що Німеччина разом з Францією наполегливо, за його словами, працює в нормандському форматі, щоб остаточно вирішити питання, які "лежать на столі майже чотири роки".

"Мінський процес майже завмер у останні два роки, в середині Європи ми переживаємо агресію, яка коштувала понад 13 тис. життів", - нагадав міністр закордонних справ ФРН, підкресливши, що Німеччина не може цього прийняти.

Також Маас висловив переконання, що Рада Безпеки ООН повинна перетворитися з органу реагування на кризу на орган запобігання кризам, і нарешті почати врахувати причини конфліктів. А Німеччина, яка за часів Другої світової війни спричинила руйнування в Європі та світі, сьогодні повинна взяти на себе особливу відповідальність за порядок, що забезпечує мир, наголосив міністр.

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