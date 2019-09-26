Нацрада перевіряє 14 телеканалів через порушення правил мовлення в дні пам'яті і жалоби

Таке рішення було прийнято на засіданні 26 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

У відомстві підкреслили, що телерадіокомпанії повинні були внести зміни в свої сітки мовлення при плануванні програм і передач, зокрема, в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, - 29 серпня, в день пам'яті 80-х роковин початку Другої світової війни - 1 вересня і в день пам'яті 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 роках - 8 вересня.

Проте 29 серпня, у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, ознаки порушень чинного законодавства виявлені в ефірі ТОВ "ТРК "112-ТВ" (логотип "112 УКРАЇНА), м. Київ, ТОВ "Ідана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), м. Київ, ТОВ "Дитяче телебачення України" (логотипи "NIKI kids" і "NIKI junior"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал РУ М`ЮЗІК" (логотип "EUMUSIC"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал ЮЕЙ МЬЮЗІК" (логотип "4ever music"), м. Київ, ТОВ "Магнолія – ТВ" (логотип "ЧП. INFO"), м. Київ, і ТОВ "Реал-медіа" (логотип "КRATU"), м. Херсон.

За результатами моніторингів від 1 вересня, у День пам’яті 80-х роковин початку Другої світової війни, аналогічні ознаки порушень зафіксовано у діяльності шести мовників: ТОВ "Ідана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), м. Київ, ТОВ "Дитяче телебачення України" (логотипи "NIKI kids" і "NIKI junior"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал РУ М`ЮЗІК" (логотип "EUMUSIC"), м. Київ, ТОВ "Музичний телеканал ЮЕЙ МЬЮЗІК", (логотип "4ever music"), м. Київ, ТОВ "Центральноукраїнське бюро новин", (логотип "Вітер"), м. Кропивницький Кіровоградської обл., і ТОВ "Радіоінформаційний центр "Незалежність" (позивні мелодія І. Білозіра "Встань з колін, народе мій"), м. Львів.

Позапланова перевірка ТОВ "Медіа група" Надія "(логотип" Надія ") підтвердила недотримання ним правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті 8, 18 і 19 травня.

Після проведення позапланових перевірок і з’ясування усіх обставин Національна рада ухвалить відповідні рішення.

Читайте також: Нацрада з ТРМ позбавила ліцензій п'ять регіональних компаній, які вели мовлення під логотипом "112 Україна"