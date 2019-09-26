Президент Болгарії Радев виступаючи в ООН закликав до припинення бойових дій на Донбасі

Про це він заявив у своєму виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більше п'яти років минуло від початку військового конфлікту на Сході України, проте ситуація далі залишається тривожною. Ми закликаємо до мирного врегулювання конфлікту, і вважаємо, що обмін ув'язненими став знаком надії на його врегулювання", - заявив Радев.

Глава Болгарії також закликав до припинення бойових дій на Донбасі і дотримання домовленостей про відведення військ і важкої військової техніки.

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