США розширили санкції проти Росії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління фінансів та закордонних активів Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти однієї юридичної особи, трьох фізичних осіб і п'яти суден, що беруть участь у схемі ухилення від санкцій, з метою полегшення доставки авіаційного пального російським військам, які діють у Сирії", - сказано в повідомленні.

Санкції запровадили проти трьох фізичних осіб, п'яти кораблів і компанії Maritime Assistance LLC, яка є підставною компанією підприємства "Совфрахт" і спочатку призначалася для роботи в Україні.

США звинувачують "Совфрахт" у тому, що компанія організувала змову з метою ухилення від санкцій для здійснення платежів і сприяння здійсненню поставок авіапального російським військовим, які воюють у Сирії на боці Башара Асада.

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