Російські окупанти не мають права перейменовувати Крим, - представник президента в АРК Кориневич

Про це Укрінформу заявив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чули багато від окупаційної влади, наприклад те, що Північно-Кримський канал за міжнародним правом, повинен мати статус міжнародного. Це абсолютна нісенітниця, адже це інфраструктурна одиниця України, так само як, наприклад, траса Київ-Одеса. Тепер ми бачимо, що вони переходять до нового етапу інформаційних заходів, що, мовляв, Крим треба перейменувати, тому що є інша частина – там колись були давньогрецькі міста-поліси. Безумовно, ми з повагою ставимося до грецької частини історії Криму. Але будь-яка спроба зміни назви Криму є абсолютно неправомірною дією окупаційної влади", - зазначив Кориневич.

Він наголосив, що Крим визнається міжнародним правом автономною республікою у складі України.

Також читайте: Лукашенко на запитання, чи поверне РФ Україні Крим: Мені здається, ні

"Усі ці пропозиції Росії не мають нічого спільного з реальністю. Це стосується напряму й офіційної назви півострова",- констатував Кориневич.

Нагадаємо, 16 вересня окупаційна влада півострова заявила, що вивчають можливість перейменування Криму. До його назви можуть додати слово "Таврида", щоб "зміцнити російський статус регіону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов