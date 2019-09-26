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26.09.19 20:11

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств 01

"Ми розуміємо, що завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які приведуть до стійкого економічного зростання", - сказав Зеленський.

За словами президента, місія МВФ, яка перебувала в Україні впродовж останніх тижнів, і продемонструвала підтримку ініціатив української влади.

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з бондхолдерами і представниками рейтингових агентств 02

Президент розповів про законодавчі ініціативи, метою яких є залучення іноземного капіталу в Україну.

"Ми розробили десятки законопроєктів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату. Зокрема, йдеться про реформи правоохоронної та судової систем і зняття обмежень на рух капіталу. Також у першому читанні прийнято законопроєкт про концесію", - повідомив Зеленський.

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