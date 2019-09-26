Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.09.19 20:38

Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка. ФОТО

У Київській області внаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка 01

"Сьогодні, 26 вересня, о 17:46 у Броварський відділ поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту. Водій, який був за кермом автомобіля Opel на Єврономерах не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку, де були люди. В результаті ДТП дві особи дістали тілесні ушкодження і загинула жінка", - йдеться в повідомленні.

Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка 02

На місці події перебуває новий глава Нацполіції Ігор Клименко.

Співробітник поліції охорони на євроблясі врізався в зупинку транспорту на Київщині, загинула жінка 03

За попередньою інформацією водій є співробітником управління поліції охорони. За цим фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника ДСО Київської області відсторонено від виконання службових обов'язків. Про подію повідомлено в ДБР.

Читайте також: Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100