У зоні ООС поранено захисника України, противник від початку доби відкривав вогонь 7 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил поранено", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Новотроїцького з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;
- неподалік від Новогнатівки з боку села Стила - з протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Водяного з боку Ужівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік від Мар'їнки з боку Трудівського - зі снайперської зброї;
- поблизу Красногорівки з боку Старомихайлівки - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського з боку Доломітного - з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і є напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", - додали в штабі.