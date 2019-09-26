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26.09.19 21:41

За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обов'язків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко. ФОТО

За фактом трагічної ДТП у Броварах за участю працівника поліції охорони, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на місці події, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 01
За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 02

"Дві години тому в місті Бровари по вулиці Київській сталася ДТП, в результаті якої загинула одна людина і ще двох травмовано. За кермом автомобіля був співробітник управління поліції охорони Київської області. Я прийняв рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. Найближчими днями громадськість буде проінформовано про жорсткі заходи реагування", - заявив Клименко.

За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 03

За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 04
За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обовязків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко 05

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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