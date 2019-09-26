За фактом смертельної ДТП в Броварах від виконання службових обов'язків відсторонено весь керівний склад управління поліції охорони Київської області, - Клименко. ФОТО

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на місці події, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.





"Дві години тому в місті Бровари по вулиці Київській сталася ДТП, в результаті якої загинула одна людина і ще двох травмовано. За кермом автомобіля був співробітник управління поліції охорони Київської області. Я прийняв рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. Найближчими днями громадськість буде проінформовано про жорсткі заходи реагування", - заявив Клименко.





Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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