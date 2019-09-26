З окупованого Криму російські ракети можуть дістати цілі на території країн ЄС і НАТО, - представник президента

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна збирає і документує цю інформацію. Багато західних держав говорили, що факти і свідчення про посилення мілітаризації кримського півострова будуть фактором посилення санкційного режиму. Всі країни регіону беруть це до уваги і розуміють, до яких потенційних загроз це може призвести",- зазначив Кориневич.

За його словами, Україна постійно інформує іноземних партнерів про те, що Крим є дуже серйозною точкою на карті для мілітаризації і Російська Федерація це використовує.

"У Криму є місця, де можна зберігати ядерну зброю. У Криму вже дислокуються військові кораблі, які можуть нести ракети на дальність більше ніж 2 тис. км. У Криму вже є берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", розглядається питання створення окремої бригади "Іскандерів". Навіть без використання морських засобів – військових кораблів, тільки наземними ракетними комплексами Росія може прострілювати весь морський простір регіону і влучати в ціль. Теоретично, це можуть бути цілі й на території країн НАТО та ЄС",- наголосив Постійний представник президента України в АРК.

Він додав, що Крим, "тією чи іншою мірою, забезпечує Росії контроль над усім Азовсько-Чорноморським регіоном".

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