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26.09.19 22:05

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за "ЛНР" (оновлено). ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в участі в терористичній організації прикордоннику Лисичанського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 01

За попередньою інформацією житель Луганської області впродовж 2014 року входив до складу незаконного збройного формування "народна міліція ЛНР". Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію і почав працювати в Держприкордонслужбі.

Слідство перевіряє інформацію про можливі контакти підозрюваного з представниками терористичної організації "ЛНР" і передачі її членам інформації розвідувального характеру.

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 02

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На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 03

Прикордоннику повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України); вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Як повідомили в Національній поліції, 27-річний колишній співробітник Управління Державної служби охорони ГУ МВС в Луганській області, а в даний час - співробітник Лисичанського прикордонного загону, в червні 2014 року вступив до лав НЗФ "Привид", яке діяло на території так званої " ЛНР ".

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 04
На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 05

"Несення служби на блокпостах, виявлення проукраїнськи налаштованих осіб і таких, які не підтримують режим самопроголошеної "ЛНР", бойові дії поблизу Дебальцевого та інших населених пунктів на території Донбасу проти Збройних сил України та інших військових формувань України - послужний список викритого зрадника", - зазначили в поліції.

На Луганщині затримано прикордонника, який раніше воював проти України за ЛНР (оновлено) 06

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, з правом внесення застави в розмірі 200 тис. гривень.

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