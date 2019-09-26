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26.09.19 22:17

Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів. ФОТОрепортаж

Воїни 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго візьмуть участь у турнірі геймерів у повній уніформі.

Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці організаторів турніру.

У повідомленні зазначається: "А чи бачили ви розклад виставки СЕЕ? Всі три розділи? Багато цікавого. Чимало турнірів за попередньою реєстрацією команд або гравців і в порядку живої черги.

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Одна з команд, як нам стало відомо, сформована фанатами відеоігор, які одночасно за фахом є діючими офіцерами сил спецпризначення. Як нам стало відомо, вони навіть отримали дозвіл командування і планують брати участь у заході в уніформі. Водночас, будуть інші команди або окремі персони, які відвідають виставку в костюмах, що відтворюють тих чи інших героїв відеоігор.

Все це вже в розкладі на сайті заходу!"

Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 01
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 02
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 03
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 04
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 05
Команда 3-го полку спецпризначення битиметься у віртуальному бою на турнірі геймерів 06

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