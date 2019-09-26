Команда 3-го полку спецпризначення зітнеться у віртуальному бою на турнірі геймерів. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці організаторів турніру.

У повідомленні зазначається: "А чи бачили ви розклад виставки СЕЕ? Всі три розділи? Багато цікавого. Чимало турнірів за попередньою реєстрацією команд або гравців і в порядку живої черги.

Дивіться також: Міжнародні партнери передали 150 комп'ютерів для Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. ФОТО

Одна з команд, як нам стало відомо, сформована фанатами відеоігор, які одночасно за фахом є діючими офіцерами сил спецпризначення. Як нам стало відомо, вони навіть отримали дозвіл командування і планують брати участь у заході в уніформі. Водночас, будуть інші команди або окремі персони, які відвідають виставку в костюмах, що відтворюють тих чи інших героїв відеоігор.

Все це вже в розкладі на сайті заходу!"











