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26.09.19 23:13

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Андрієм Сторожуком відбулася у Вінницькій області

26 вересня, в місті Хмільник Вінницької області відбулося прощання з Андрієм Юрійовичем Сторожуком, 1992 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 24 вересня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на сайті Хмільницької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"26 вересня 2019 на Площі Свободи відбулася скорботна церемонія прощання з 27-річним Героєм, життя якого обірвалося 24 вересня 2019 внаслідок кульового поранення в зоні проведення ООС.

З гірким сумом і сльозами на очах попрощатися з воїном прийшли його побратими, рідні, близькі та знайомі, військовослужбовці, жителі Хмільниччини, працівники підприємств, установ і організацій міста та району.

У ці скорботні хвилини до жителів Хмільника звернулися: голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський, представники місцевої влади, державних установ та громадських організацій", - наголошується в повідомленні.

Андрій Сторожук раніше проходив службу в 26-й окремій артилерійській бригаді, брав участь в АТО, потім працював водієм відділення забезпечення Хмільницького районного військового комісаріату.

Поховають Героя завтра, 27 вересня, в рідному селі Педоси Хмільницького району.

У нього залишилися дружина і 2-річний син".

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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Андрієм Сторожуком відбулася у Вінницькій області 01

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