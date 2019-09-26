Розцінюю текст скарги офіцера правоохоронних органів США як маніпулятивний і такий, що не відповідає істині, - Луценко

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

" В звязку з масовими запитами повідомляю: я розцінюю текст скарги офіцера правоохоронного органу США в частині інформації про Луценка як маніпулятивний та неодноразово не відповідаючий правді", - написав Луценко.

На думку ексгенпрокурора, "встановленням істини в справі Бурісми та втручання в американські президентські вибори 2016 року мають виключно правоохоронні органи двох країн на основі механізму міжнародної правової допомоги".

Нагадуємо, інформатор комітету з розвідки палати представників США заявив, що президент США Дональд Трамп у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським хвалив колишнього генпрокурора України Юрія Луценка. У документі наголошується, що Луценко робив кілька заяв про діяльність сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні, про можливу участь української влади у виборах США 2016 року і про діяльність посольства США в Києві.

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