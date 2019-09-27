Приватного виконавця затримали в Києві на хабарі 1 тис. дол. за припинення виконавчого провадження, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зловмисниця вимагала 1 000 доларів за винесення постанови про припинення виконавчого провадження та видалення даних із реєстру боржників. Затримали жінку після того, як вона одержала гроші.

"В офісному приміщенні вилучили гроші і пакетики з білим порошком, який відправлять на проведення експертизи. У рамках кримінального провадження, яке розслідується за частиною 4 статті 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу на час слідства.

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Згідно з санкцією статті, дії приватного виконавця караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Крім того, після проведення експертизи можлива додаткова правова кваліфікація події", - повідомили в поліції.