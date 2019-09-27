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27.09.19 07:38

Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському. ФОТО

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу завадила журналісту Сергієві Андрушку поставити запитання Главі держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач.

Він зазначив: "Хто може пояснити, в якій цивілізованній країні світу прес-секретарка президента дозволяє собі подібне в момент, коли журналіст хоче поставити запитання першим особам!
Це як називаться?!
Свобода слова?!
Ви там в США про нову країну говорите зараз? Ну то от пару скрінів з "нової країни".

На момент коли мене обрали до ради з питань захисту свободи слова при президентові я вже бачив ці кадри. Можна створити хоч десять рад, але президент має починати з себе і своїм прикладом демонструвати, як потрібно ставитись до ЗМІ".

Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському 01
Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському 02
Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському 03

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