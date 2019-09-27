На недобудоване військове містечко на полігоні "Широкий лан" витратили майже 309 мільйонів гривень

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "InfoResist" із посиланням на Міністерства оборони України.

У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.

Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об’єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки).

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Зараз роботи в даному напрямку припинені у зв’язку з проведенням судово-будівельної експертизи у кримінальному та господарському провадженні. Вони будуть відновлені після винесення судом відповідного рішення.

Нагадаємо, що містечко планували побудувати ще в 2018 році. Державне бюро розслідувань у Миколаєві порушило кримінальну справу за фактом нанесення збитків Україні на суму приблизно 37 млн грн в результаті виконання будівельних робіт на території полігону "Широкий лан".