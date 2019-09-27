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27.09.19 08:11

На недобудоване військове містечко на полігоні "Широкий лан" витратили майже 309 мільйонів гривень

Сума витрачених коштів на будівництво табірного містечка на території полігону "Широкий лан" у Миколаївській області становить 308,77 мільйонів гривень.

На недобудоване військове містечко на полігоні "Широкий лан" витратили майже 309 мільйонів гривень

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "InfoResist" із посиланням на  Міністерства оборони України.

У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.

Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об’єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки).

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Зараз роботи в даному напрямку припинені у зв’язку з проведенням судово-будівельної експертизи у кримінальному та господарському провадженні. Вони будуть відновлені після винесення судом відповідного рішення.

Нагадаємо, що містечко планували побудувати ще в 2018 році. Державне бюро розслідувань у Миколаєві порушило кримінальну справу за фактом нанесення збитків Україні на суму приблизно 37 млн грн в результаті виконання будівельних робіт на території полігону "Широкий лан".

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