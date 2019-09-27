Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков для статті "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на повідку в олігарха" на сайті 112.ua.

"Наслідки, які можуть бути для економіки (внаслідок ухвалення законопроекту № 1210 в нинішній редакції, - ред.), можуть запам'ятатися, як запам'ятався 2008 рік, коли економіка впала, обвалився курс гривні", - говорить Олександр Каленков.

У матеріалі йдеться про зміни в Податковий кодекс, які ініціював голова податкового комітету Данило Гетманцев. Учасники ринку вже буквально завалили профільний комітет листами з попередженнями про те, що пропоновані зміни можуть обвалити провідні за податковими надходженнями галузі економіки і спричинити катастрофічні наслідки. Бізнес виступає проти запропонованих ініціатив, оскільки в них йдеться про підвищення акцизів на сигарети, скасування стимулювальної ставки на видобуток нафти і газу, підвищення ренти на видобуток залізної руди тощо. При цьому зміни ніяк не зачіпають бізнес олігарха Ігоря Коломойського.

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Всі ці ініціативи можуть мати серйозні наслідки для української економіки. Зокрема, зміни, запропоновані для галузі видобутку ЗРС, можуть завдати величезний удар по металургійній промисловості і призвести до обвалу курсу гривні, внаслідок скорочення обсягів експорту і, відповідно, надходжень валютної виручки, попереджають учасники ринку та експерти.

Якщо зміни буде прийнято в нинішньому вигляді, співвідношення ренти до комерційного прибутку буде вдесятеро вище, наголошує Олександр Каленков.

І це при тому, що на європейських ринках ЗРС головний конкурент України – Росія і насамперед компанія "Металоінвест" Алішера Усманова, відомого олігарха, близького до Володимира Путіна.

Зауважимо, що зміни в підходах до оподаткування залізорудної галузі з'явилися після інтерв'ю Коломойського в одному з українських видань, в якому він говорив про нібито надприбутки українських ГЗК з видобутку ЗРС, і закликав владу запровадити обмеження на її експорт.

"Я читав інтерв'ю Ігоря Валерійовича Коломойського, в якому він говорить про прибутковість залізорудного бізнесу, причому говорить абсолютно необґрунтовано, не з цифрами… у мене таке відчуття це було зроблено спеціально… щоб привернути увагу, досить провокаційно. Але він може дозволити собі все що завгодно говорити, головне - що будуть робити люди, які безпосередньо ухвалюють законодавчі рішення, депутати", - сказав Каленков.