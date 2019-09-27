Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, - Біленький

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"У випадку, якщо буде прийнято закон 1210 у тому вигляді, в якому він є зараз, то за уточненими підрахунками це коштуватиме області близько 8,5 млрд грн. Такі витрати ми нічим не зможемо компенсувати, будемо змушені скорочувати експорт, виробництво, робочі місця й інвестиційні програми", - зазначив Біленький.

Крім того, якщо чиновники і депутати не погодяться з зауваженнями промисловців і все одно наполягатимуть на прийнятті закону 1210 в першому читанні, внести зміни в таку редакцію буде фактично неможливо, - зазначив голова Федерації металургів.

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За його словами, знайти взаєморозуміння з авторами законопроекту 1210 про підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% і збільшення податкового навантаження на продукти переробки на засіданнях робочої групи поки не вдається. Незважаючи на це розглянути доповнення до Податкового кодексу парламентарії мають вже наступного тижня.