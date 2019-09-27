Пристайко і новий Генсек РЄ Пейчинович-Бурич обговорили повернення делегації РФ в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Сторони обмінялися думками щодо наслідків рішення, яке дозволило безумовне повернення російської делегації до Парламентської асамблеї РЄ в червні, і шляхи подолання кризи довіри", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МЗС України.

Глава МЗС України висловив сподівання на продовження конструктивного співробітництва з РЄ у сфері забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

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