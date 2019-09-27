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27.09.19 07:50

Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

26 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ВостокК" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС 01
Найманці РФ 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС 02

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