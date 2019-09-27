Помпео і Лавров планують провести двосторонню зустріч у п'ятницю

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в розкладі Державного департаменту США на 27 вересня.

"Державний секретар США Майкл Помпео проведе зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Організації Об'єднаних Націй", - наголошується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що початок переговорів заплановано на 10.30 ранку за місцевим часом.

Як повідомляють російські ЗМІ, Лавров і держсекретар США обговорюватимуть питання про відмову у видачі американських віз російським дипломатам, а також нові санкцій.

Наступний захід, вказаний у плані Помпео, це зустріч із колишнім держсекретарем США і радником з національної безпеки президентів Ніксона і Форда Генрі Кіссінджером. За повідомленнями, Кіссінджер напередодні провів зустріч із російським міністром Лавровим у Нью-Йорку.

Нагадаємо: 96-річний Кіссінджер вважається архітектором "перезавантаження" відносин США і Росії. Дональд Трамп після перемоги на виборах розглядав можливість призначити його на посаду радника президента з міжнародних відносин із Російською Федерацією.

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