МВФ продовжить дискусії з Україною про нову трирічну програму в найближчі тижні, - глава місії фонду ван Роден

"Обговорення нової програми продовжиться в найближчі тижні", - йдеться в заяві глави місії, Рона ван Родена, поширеній у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею місія провела продуктивні дискусії про політику для нової програми, особливо про фіскальну і грошову кредитну політику, а також про ключові кроки реформ. "Вона також підкреслила важливість незалежності Національного банку і забезпечення фінансової стабільності а також необхідність докласти всіх зусиль щоб мінімізувати фіскальні витрати, пов'язані з докапіталізацію банків" - підкреслив глава місії.

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"Тим не менш, зростання занадто низьке, щоб помітно скоротити розрив у доходах із сусідами України. ВВП на душу населення (в перерахунку за ПКС) в Україні все ще дуже низький - лише 20 відсотків від середнього в ЄС, що є другим найнижчим рівнем серед усіх країн Центральної та Східної Європи. Зростання стримується слабким діловим середовищем - з недоліками у правовій базі, повсюдною корупцією і значними частинами економіки, в яких домінують неефективні державні підприємства або олігархи, - стримують конкуренцію та інвестиції... Незважаючи на досягнутий прогрес у створенні нових інститутів для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще не досягнуто. Через погане ділове середовище інвестиції і, зокрема, прямі іноземні інвестиції в Україну були набагато нижчими, ніж в інших країнах регіону", - зазначається в заяві місії.

Як повідомлялося, Україна веде переговори про можливість відкриття нової програми $5-6 млрд.