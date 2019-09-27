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27.09.19 09:07

Верховний Суд скасував усі рішення судів попередніх інстанцій на користь Насірова: справу розглядатиме Антикорупційний суд

У четвер, 26 вересня, Касаційний адміністративний суд Верховний Суд України скасував рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Верховний Суд скасував усі рішення судів попередніх інстанцій на користь Насірова: справу розглядатиме Антикорупційний суд

Засідання тривало понад 8 годин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.

Під час засідання було розглянуто всі клопотання Насірова: ексглава ДФС намагався усунути зі справи НАБУ і САП, просив передати справу в іншу палату ВСУ. Після того, як йому відмовили, він хотів вдруге заявити про відвід суддів. Однак судді розглянули справу і поставили крапку, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій.

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Як зазначають у Центрі протидії корупції, рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Тепер кримінальну справу проти Насірова розглядатиме Антикорупційний суд.

Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не виключають, щосуму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

3 березня 2017 року Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн.Підозрюваний сказав, що не збирається вносити заставу: "Я зараз повертаюся в СІЗО", а також не буде просити про це друзів: "Це дуже велика сума". Насіров перебував у Лук'янівському СІЗО Києва: "Насіров у чотиримісній загальній камері. У нього один сусід по камері. Це не та камера, в якій був Луценко". Пізніше Насіров вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет.

11 грудня 2018 року стало відомо, що суд відновив Насірова на посаді глави ДФС.

Прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна заявляла, що навіть якщо Насіров і з'явиться на роботі, то в приміщення ДФС його не пустять.

На думку секретаря оборонного комітету ВР, нардепа Івана Вінника, навіть за оптимістичного сценарію в Насірова немає шансів поновитися на посаді глави Державної фіскальної служби.

16 січня 2019 року Насіров подав у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у президенти.

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