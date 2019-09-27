Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico

Так видання Politico.eu пише, що п'ятий президент України Петро Порошенко в четвер спростував критику Німеччини його наступником Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що Берлін не зробив достатньо, щоб допомогти захистити Україну проти Росії, передає Цензор.НЕТ.

Порошенко заявив, що санкції, які карають Росію за її військову агресію в Україні, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, а також президента Франції Франсуа Олланда і його наступника Емманюеля Макрона.

"Підтримка, яку надав ЄС, безпрецедентна", - написав Порошенко.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 вересня закликав кілька країн ЄС, зокрема Німеччину і Францію, збільшити розмір їх допомоги Україні. Трамп критикував Берлін ще два місяці тому, під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Так, канцлер ФРН Ангела торкається України в розмовах з Трампом, але "нічого не робить", йдеться в оприлюдненій стенограмі їхньої липневої бесіди.

"Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн чинять так само", - заявив президент США.

"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України", - відповів Зеленський.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.