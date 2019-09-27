Накопичувальну пенсійну систему навряд чи буде введено в Україні найближчим часом, - глава Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи буде накопичувальна пенсійна система вводитися в Україні найближчим часом.
"У короткостроковій перспективі навряд. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі вивчення накопичувальної системи показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде грошей", - повідомила Соколовська.
За словами міністра, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити її дизайн, а саме: хто платитиме внески, скільки це буде відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.
"Плюс накопичення - це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а отже, має бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає. Ви знаєте, що було прийнято законопроект про "спліт" - в ньому також є питання регулювання недержавних пенсійних фондів, Комісії з цінних паперів фондового ринку. Це перші кроки, про які можна сказати, що якщо будемо рухатися в цьому напрямку ефективно, то за якийсь період часу зможемо ввести і накопичувальну систему", - додала вона.
Соколовська також зазначила, що необхідно подивитися на досвід інших країн, щоб переймати тільки найкращі практики.
"Я скажу таку річ - нам сьогодні ніщо не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це насправді людська природа. Тому стимулювати людей відкладати гроші - це один із виходів. Але було б добре, якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь", - вважає міністр.
Як повідомлялося, наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабінету міністрів посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.
Наприкінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну та фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого (накопичувального) рівня пенсійної системи.
Колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко вважає, що Україна готова до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, і в березні закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон, необхідний для його запуску з 2020 року.