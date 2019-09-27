Накопичувальну пенсійну систему навряд чи буде введено в Україні найближчим часом, - глава Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи буде накопичувальна пенсійна система вводитися в Україні найближчим часом.

"У короткостроковій перспективі навряд. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі вивчення накопичувальної системи показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде грошей", - повідомила Соколовська.

За словами міністра, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити її дизайн, а саме: хто платитиме внески, скільки це буде відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.

"Плюс накопичення - це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а отже, має бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає. Ви знаєте, що було прийнято законопроект про "спліт" - в ньому також є питання регулювання недержавних пенсійних фондів, Комісії з цінних паперів фондового ринку. Це перші кроки, про які можна сказати, що якщо будемо рухатися в цьому напрямку ефективно, то за якийсь період часу зможемо ввести і накопичувальну систему", - додала вона.

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Соколовська також зазначила, що необхідно подивитися на досвід інших країн, щоб переймати тільки найкращі практики.

"Я скажу таку річ - нам сьогодні ніщо не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це насправді людська природа. Тому стимулювати людей відкладати гроші - це один із виходів. Але було б добре, якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь", - вважає міністр.

Як повідомлялося, наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабінету міністрів посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.

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Наприкінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну та фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого (накопичувального) рівня пенсійної системи.

Колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко вважає, що Україна готова до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, і в березні закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон, необхідний для його запуску з 2020 року.