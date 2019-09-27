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27.09.19 10:29

"СНД - це клуб невдах", - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає СНД (Союз незалежних держав) клубом невдах.

"СНД - це клуб невдах", - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Європейській правді.

"Я вважаю, що СНД - це клуб невдах. А нам треба прагнути до "клубу щасливчиків".

СНД - це клуб людей, які так і не змогли цивілізовано розлучитися. А люди, які навіть розлучитися не здатні, тим більше не зможуть нічого нового створити. Тому особисто для мене СНД - це закрита історія", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше віцеміністр зазначив, що Україні необхідно вийти зі сфери інтересів Росії: "Припинити кидатися вліво-вправо, як ми це робили 30 років. Мовляв, тут ми прискорюємо євроінтеграцію, тут гальмуємо, тут ми рухаємося в НАТО, а тут оголошуємо позаблоковість. Ці метання треба припинити".

Як повідомлялося, Договір про дружбу між Росією і Україною призупинив дію 1 квітня 2019.

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