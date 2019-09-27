Київ готовий до опалювального сезону на 97%, - Пантелеєв

Про це під час брифінгу поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ".

"На сьогодні Київ готовий до пуску тепла. Загальна готовність - 97%. Найперше буде запускатися бюджетна сфера - готовність 100 % станом на вчора", - сказав Пантелеєв.

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Водночас, за його словами, столичні ТЕЦ готові до запуску і повноцінної роботи в опалювальний період.

Він зазначив, що також у місті проводиться заміна старих тепломереж на нові.

"Теплових мереж майже 3 тисячі кілометрів, теплові мережі будувалися 50-60 років тому, вони вичерпали свої ресурси. Основне завдання - це виявити найбільш критичні ділянки, за підсумками минулого опалювального сезону, і замінити їх на сучасні трубопроводи", - сказав він.