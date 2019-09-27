Смертельна ДТП в Броварах: ДБР затримало підозрюваного співробітника поліції охорони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомленні правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, вчора, 26 вересня, в Київській області унаслідок ДТП за участю співробітника поліції охорони одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень.