Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи двотижневий візит до Києва керівництва фонду, передає Цензор.НЕТ.

"Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування. Протягом наступних декількох тижнів ми продовжуватимемо переговори, аби отримати так званий staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною", - написав Гончарук.

Він визнав, що це були два тижні насичених, складних і важливих консультацій. Проте керівник місії МВФ пан Роден дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам. Наголосив на відновленні макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшенні внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній та грошово-кредитній політиці, зменшенні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП та відновленні обсягів міжнародних резервів — нині становлять понад $20 млрд США.

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"Головним досягненням він назвав усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору і додав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання", - зазначив прем'єр-міністр.

Однак, додав він, попереду в української сторони великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку.

Гончарук планує активну роботу над поліпшенням бізнес-середовища та проведення ключових реформ, серед яких — велика приватизація держпідприємств, реформа агросектора, боротьба з корупцією та судова рефома.

Крім того, запевнив прем'єр-міністр, забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого Уряду та маркером для наших міжнародних партнерів.