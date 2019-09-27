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27.09.19 10:57

Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Державної прикордонної служби України.

Народила, вдарила по голові, поклала в пакет і закопала: ДБР повідомило про підозру у вбивстві новонародженої двом співробітницям прикордонної служби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця Державної прикордонної служби України під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму. Рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Наразі двом жінкам повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).

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Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.

Санкція статті: у разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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