"Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

Про це Гонтарева розповіла в ефірі "UA: Українське радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю тільки те, що працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд. Кинули два великі рюкзаки, наповнені займистою сумішшю, а потім - військовий фаєр. Будинок загорівся. І навіть коли приїхали пожежники, вони не могли погасити будинок три години, спочатку годину вони гасили його ззовні і потім дві години - всередині. Там все вигоріло повністю", - розповіла Гонтарева.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.