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27.09.19 11:29

Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що рухаючись до членства в НАТО Україні перш за все потрібно зміцнити свою безпеку, привівши її у відповідність зі стандартами НАТО, і досягти сумісності з Альянсом.

Кулеба про зближення з НАТО: Умовно, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн Альянсу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ця сумісність має бути глибокою і стосуватися не тільки якихось процесів військового управління чи стандартів озброєння.

Умовно кажучи, потрібно, щоб українські офіцери частіше пили віскі зі своїми колегами з країн НАТО, ніж інші алкогольні напої з колегами з країн за межами Альянсу", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що найбільш проблемними реформами в контексті зближення з НАТО є реформи сектора безпеки та оборони. Однак, за його словами, ситуація не драматична".

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"Багато чого зроблено, але ще більше слід зробити. Тому кінцева мета України - це членство в Північноатлантичному альянсі", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що рішення про вступ України в НАТО приймають також у самому Альянсі та ЄС, а у них зараз готовності прийняти Україну немає.

"Є різні амбітні ідеї, плани, пропозиції, але рішення немає. А якщо немає рішення про членство, то треба працювати, щоб воно з'явилося. І ми будемо працювати", - пояснив віцепрем'єр.

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