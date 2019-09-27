Гонтарева: Коломойський прийшов на YES, що показати міжнародній спільноті, що він - головний

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гонтарева заявила в ефірі "UA: Українське радіо", відповідаючи на запитання про те, чи достатньо добре, на її думку, Коломойський почувається за нової влади.

"Мені здається, він всім перед YESом показав, зайшов у кабінет президента, зробив там фотографії. Це було потрібно, щоб його покликали на YES, а на YES - щоб перед усією міжнародною спільнотою показати, що він - головний", - заявила Гонтарева.

Зазначимо, форум "Ялтинської європейської стратегії" відбувся 13 вересня.

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Нагадаємо, ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що в підпалах автомобіля членів її сім'ї та її будинку вона підозрює олігарха Ігоря Коломойського.