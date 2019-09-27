Соколовська про систему субсидій: В цілому міняти нічого не будемо, але деякі речі відкоригуємо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка повідомила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Системно міняти нічого не будемо. Ми реально проаналізували, як система субсидій починалася і як вона трансформувалася. Ми бачимо, що, в принципі, вона працює. Зазвичай до нас звертаються люди щодо окремих моментів. Є речі, які ми хочемо відкоригувати, але це не стосується критеріїв, це стосується певних технічних речей", - повідомила Соколовська

Крім того, міністерка запевнила, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, бо в державний бюджет на 2020 рік закладено достатньо коштів.

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На запитання щодо ідеї президента України Володимира Зеленського про те, щоб люди похилого віку старші 70 років взагалі не платили за комунальні послуги, Соколовська сказала, що зараз це не розглядається. "Зараз акцент - на продовження політики субсидій", - уточнила вона.

"Ми говорили з президентом, в тому числі, і на цю тему. Президент озвучував цю ідею більш широко. У нього є бажання, щоб люди на пенсії жили гідно. Також він хоче, щоб Україна була країною, де хочеться провести старість", - констатувала міністерка.

За її словами, несплата комуналки була як ідея в процесі пошуку можливих варіантів, щоб допомогти літнім людям.

"У цьому контексті ми подивилися на систему субсидій і побачили, що в середньому сім'ї субсидіантів платять за комунальні послуги близько 10% свого доходу. Чесно, це не такі великі гроші, але вони стимулюють людей до економного використання енергоресурсів. Коли люди нічого не платять, як це було раніше, люди не економлять, тому що не відчувають, скільки це коштує, хто за це платить", - додала Соколовська.

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Як повідомлялося, в серпні представник президента України в уряді Андрій Герус заявляв, що для забезпечення незахищених верств населення субсидіями Кабінету міністрів необхідно змінити критерії визначення субсидіантів.