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27.09.19 12:21

"Голос" не в опозиції до "Слуги народу", - нардеп Бобровська

Партія "Голос" не перебуває в опозиції до президентської політсили "Слуга народу".

"Голос" не в опозиції до "Слуги народу", - нардеп Бобровська

Про це сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.

"Ми не заявили, що ми опозиція - ні в перший, ні на другий, ні на 25-й день. У нас була така позиція - у них є монобільшість з правами коаліції і ми до їхньої політики маємо таку позицію - там де є законопроєкти, які нам близькі, їх підтримуємо. Там, де ми не отримуємо відповіді на свої запитання - ми залишаємо всю відповідальність на монобільшості, даємо можливість бути театром одного актора. Деякі кажуть, що наша позиція - це позиція "над". Моя версія: де позиція близька - ми їх підтримуємо, в іншому випадку - ми даємо чітку і різку критику", - пояснила вона.

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Повне інтерв'ю з Соломією Бобровською дивіться тут.

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