Завдання Мінсоцполітики не тільки здійснювати виплати, а й розвивати соціальні послуги, - міністерка Соколовська

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Мені дуже часто пишуть у фейсбук, що я очолила соцзабез. Можливо, я і очолила соцзабез, але я не хочу, щоб це так було після мене. Наша функція, як Міністерства соціальної політики, не тільки здійснювати виплати, наше завдання - розвивати соціальні послуги", - зазначила Соколовська.

На її думку, в минулому уряді основний акцент роботи Міністерства соціальної політики був спрямований на трудові відносини, зайнятість, підвищення мінімальної зарплати, на єдиний соціальний внесок, наповнення бюджету Пенсійного фонду, перевірки підприємств, які не оформлюють своїх працівників.

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"Під час формування нового уряду ми домовилися про інший формат і функції міністерств. З нашого міністерства функція трудових відносин та зайнятості переходить до Міністерства економічного розвитку. На цьому етапі розвитку нашої країни ми з колегами, в тому числі з Тимофієм Миловановим, вирішили, що це економічне питання - виводити з тіні робочі місця і зарплати, і це все має бути в комплексі з економічною політикою. У мене зараз інший акцент, а саме - на соціальні послуги, на виплати, які здійснює уряд, і превенції", - заявила Соколовська.

За словами міністерки, зараз триває робота над тим, щоб відійти від фінансування інтернатів, а перейти на допомогу родині, щоб дитина залишалася в сім'ї.

"Крім того, я б дуже хотіла, щоб ми з наступного року ввели більш серйозний інститут фахівців соціальної роботи, щоб це реально були люди, які приходять у сім'ї і знають їхні проблеми, а також можуть адекватно оцінити стан сім'ї і порадити, яку допомогу може надати держава чи місцеві органи", - додала вона.

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Серед іншого, за словами Соколовської, необхідно переглянути допомогу з догляду за людьми з інвалідністю.

"Знову ж таки, для мене дивно, коли жінка три роки в декреті отримує по 860 грн на місяць, напевно, це теж має сенс переглядати", - вважає міністерка.

Одним із завдань на наступний рік Соколовська ставить створення інформаційних систем і реєстрів Мінсоцполітики, "щоб знати, як ми можемо допомагати сім'ям грошима".