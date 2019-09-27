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27.09.19 12:52

Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору"

Кабінет міністрів оголосив з 27 вересня конкурсний відбір на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження від 25 вересня 2019 оприлюднено на сайті уряду.

В супутніх розпорядженню документах зазначається, що новому главі "Укравтодору" пропонується: посадовий оклад 24 тис. грн, надбавки до окладу за ранг, а також доплати і премії відповідно до ст.52 закону "Про державну службу". Термін призначення - п'ять років.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата: освіта зі ступенем не нижче магістра, досвід роботи - від семи років, стаж роботи в держорганах на посадах категорій А чи Б або ж досвід роботи на посадах у сфері дорожнього господарства, або мати досвід реформування чи управління змінами в великих організаціях. Кандидат має вільно володіти українською мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

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Документи від претендентів на посаду керівника "Укравтодору" приймаються до 18:00 10 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

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