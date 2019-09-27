Уряд оголосив конкурс на посаду керівника "Укравтодору"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження від 25 вересня 2019 оприлюднено на сайті уряду.

В супутніх розпорядженню документах зазначається, що новому главі "Укравтодору" пропонується: посадовий оклад 24 тис. грн, надбавки до окладу за ранг, а також доплати і премії відповідно до ст.52 закону "Про державну службу". Термін призначення - п'ять років.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата: освіта зі ступенем не нижче магістра, досвід роботи - від семи років, стаж роботи в держорганах на посадах категорій А чи Б або ж досвід роботи на посадах у сфері дорожнього господарства, або мати досвід реформування чи управління змінами в великих організаціях. Кандидат має вільно володіти українською мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

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Документи від претендентів на посаду керівника "Укравтодору" приймаються до 18:00 10 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").