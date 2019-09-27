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27.09.19 13:08

"Робота йде, все за планом", - заступник голови Мінекономрозвитку Ніколайчук про узгодження нової програми з МВФ

Уряд зберігає очікування щодо узгодження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця цього року, підтвердив журналістам заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.

"Робота йде, все за планом", - заступник голови Мінекономрозвитку Ніколайчук про узгодження нової програми з МВФ

"Так", - відповів Ніколайчук на відповідне запитання "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю на Ukrainian Financial Forum, організованому ICU, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заява місії МВФ була очікуваною. "Робота йде, все за планом, на технічному рівні консультації тривають", - додав Ніколайчук.

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Як повідомлялося, місія МВФ узялась до обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України і за підсумками двотижневої роботи в Києві повідомила про плани продовжити дискусію найближчими тижнями.

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