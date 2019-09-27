Якщо "Слуга народу" хоче закрити тему децентралізації, питання з префектами має бути вирішене, - нардеп Бобровська

Про це сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.
"Якщо вони хочуть закрити тему децентралізації, вони змушені це (запустити інститут префектів. - Ред.) зробити. Це законодавчо закріплені речі, питання, як вони вироблятимуть механізми контролю за людьми і грошима", - зазначила вона.
За її словами, те, що зробив колишній президент, не працювало.
"Якщо ми призначаємо без конкурсу керівника СБУ, то чому маємо інакше призначати голову ОДА? Це пряма відповідальність. Інша справа з керівниками департаментів тощо. Я розумію бажання влади пошвидше всіх замінити, але тут я проти цього, тому що ці люди мають проходити конкурс, доводити свою спроможність", - впевнена Бобровська.
Повне інтерв'ю з Соломією Бобровською дивіться тут.