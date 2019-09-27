Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.09.19 14:07

Сенцова запросили взяти участь у заході в ПАРЄ

Колишнього політв'язня Олега Сенцова запросили наступного тижня взяти участь у заході в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Сенцова запросили взяти участь у заході в ПАРЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Видання посилається на програму заходів, які відбудуться впродовж осінньої сесії ПАРЄ наступного тижня.

Зокрема, Сенцова запросили взяти участь у заході, присвяченому проблематиці підриву механізму захисту прав людини авторитарними державами.

Подію, яка відбудеться під егідою німецького парламентарія Франко Швабе, заплановано на четвер, 3 жовтня.

Нагадаємо, Сенцов повернувся додому 7 вересня в рамках обміну утримуваними між Україною і Росією в форматі 35 на 35.

Читайте також: Сенцов зустрівся з депутатами бундестагу

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100