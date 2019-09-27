Сенцова запросили взяти участь у заході в ПАРЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Видання посилається на програму заходів, які відбудуться впродовж осінньої сесії ПАРЄ наступного тижня.

Зокрема, Сенцова запросили взяти участь у заході, присвяченому проблематиці підриву механізму захисту прав людини авторитарними державами.

Подію, яка відбудеться під егідою німецького парламентарія Франко Швабе, заплановано на четвер, 3 жовтня.

Нагадаємо, Сенцов повернувся додому 7 вересня в рамках обміну утримуваними між Україною і Росією в форматі 35 на 35.

Читайте також: Сенцов зустрівся з депутатами бундестагу