Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика"

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ж Мінінфраструктури, а не Мінфін. Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два або три з "кубика". Як варіант звучало ввести коефіцієнт на марку, і все", - повідомив Криклій.

За його словами, що простішою буде формула розмитнення, то менше корупції буде при її здійсненні.

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"Там, де все примітивно, немає корупції", - зазначив Криклій.

Однак, за його словами, спростити формулу розмитнення поки не можна, адже доходи в проєкт бюджету на 2020 рік закладали з урахуванням того, що діятиме вже існуюча нині формула розрахунку акцизів і мит.

12 вересня Рада прийняла закон, який переносить введення штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутати.